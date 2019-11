Losgeld gevraagd voor vermiste Théo Hayez

300.000 dollar in bitcoins. Zoveel zou de familie van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez moeten betalen om de 18-jarige terug te zien. De jongen verdween op 31 mei in Byron Bay in Australië en werd sindsdien niet meer gezien. In de weken na zijn verdwijning kregen vrienden en familie verschillende anonieme berichten waarin gevraagd werd voor losgeld. Volgens die berichten zou de jongen gekidnapt zijn. Dat blijkt uit de derde aflevering van de podcast The lighthouse van een Australische misdaadjournalist van de krant The Australian. Een van die berichten was gericht aan een nicht van Hayez. Zij belde onmiddellijk de politie die het bericht kon traceren. De zogezegde kidnappers zaten helemaal niet in Australië zoals ze beweerden, maar in Zuid-Afrika. “Op een bepaald moment kregen we zelfs berichten waarin stond dat hij gewond was geraakt aan zijn been toen hij probeerde te ontsnappen”, zegt de peter van Théo. “Zelfs als ze Théo niet hebben, wil ik dat ze gestraft worden voor die berichten.”(sgg)