Israël valt Islamitische Jihad in Gaza opnieuw aan

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de extremistische organisatie Islamitische Jihad in de Gazastrook. Dat laat het leger weten op Twitter.

“We vallen momenteel terreurdoelen aan van de Islamitische Jihad in Gaza”, klinkt het. “Dat doen we nadat vandaag willekeurige raketten zijn afgevoerd op Israëlische burgers vanuit Gaza.”

Donderdagochtend kwamen er berichten dat een staakt-het-vuren van kracht was tussen Israël en de Islamitische Jihad, na bemiddeling van Egypte. Maar niet veel later liet Israël weten dat er vanuit Gaza opnieuw aanvallen waren geweest.

Leider gedood

Het is in de Gazastrook erg onrustig sinds het Israëlische leger dinsdagochtend tijdens een gerichte operatie Baha Aboe al-Ata doodde, de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades. Dat is de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook.

Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. Zo zouden al meer dan 360 raketten zijn afgevuurd op Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op. Bij die Israëlische luchtaanvallen zijn inmiddels sinds dinsdag al zeker 34 Palestijnen om het leven gekomen. Alles samen raakten ook tientallen mensen, zowel op Israëlisch grondgebied als in Gaza, gewond.

