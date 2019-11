Belgische F-16’s vervoegen in 2020 mogelijk weer de internationale coalitie tegen ISIS

België kan volgend jaar opnieuw F-16’s inzetten voor de militaire operaties van de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders donderdag verklaard vanuit Washington.

België zou bijdragen aan de luchtoperaties, maar veeleer vanaf de tweede helft van 2020, aldus Reynders na een bijeenkomst van ministers in Washington.

Deze mogelijkheid zal als “optie” worden opgenomen in het militaire operatieplan voor 2020, dat de minister binnenkort aan het parlement en de regering zal voorstellen.

De Belgische F-16’s namen reeds deel aan acties van de internationale coalitie tegen ISIS van oktober 2014 tot midden 2015 en dan nog eens van juli 2016 tot eind december 2017.

Einde deelname in januari 2019

In 2014 stapte België in de internationale coalitie tegen ISIS die geleid wordt door de VS. Eind september 2014 werden zes gevechtsvliegtuigen ingezet in de Jordaanse basis Al Azraq. Begin 2018 nam Nederland die taak van de Belgen over.

België en Nederland hadden een beurtrol afgesproken om vanop Al Azraq met hun F-16’s mee ten strijde te trekken tegen ISIS, waarbij de twee landen elkaar om de zes maanden zouden aflossen. Maar omdat Nederland zijn vliegtuigen niet tijdig klaar kon krijgen, deed België bijkomende inspanningen.

De laatste Belgen keerden in januari 2019 terug uit Jordanië. Daarmee viel het doek over meer dan vier jaar Belgische deelname aan de operatie Desert Falcon.