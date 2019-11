Hevige sneeuwval leidt tot overlijden en grote stroompanne in Frankrijk

De hevige sneeuwval in Frankrijk heeft geleid tot het overlijden van een man. Voorts zijn 140.000 woningen zonder stroom gevallen en is het treinverkeer gedeeltelijk verstoord.

Een 63-jarige bestuurder kwam donderdagavond rond 19 uur om het leven in de gemeente Roche, in het noorden van het departement Isère, nadat een boom op hem viel. Ook een 27-jarige man kwam onder de boom terecht. Hij raakte lichtgewond en moest in het ziekenhuis verzorgd worden.

De zestiger zou uit zijn wagen gestapt zijn en met de hulp van enkele anderen geprobeerd hebben om een boom te verplaatsen die door het gewicht van de sneeuw op de weg was gevallen, toen een tweede boom omviel en op hen terechtkwam. Dat bericht de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

140.000 woningen zonder stroom

De sneeuwval veroorzaakte ook stroomstoringen, waardoor ongeveer 140.000 woningen zonder elektriciteit zitten in de Drôme, Isère en Ardèche.

In Isère is bovendien het treinverkeer op drie lijnen rond Grenoble zeker nog tot vrijdagmiddag verstoord nadat er bomen op het spoor zijn gevallen, laat openbaarvervoermaatschappij SNCF weten.

Weerdienst Météo France verwacht dat er nog twintig tot dertig centimeter sneeuw zal vallen in de nacht van donderdag op vrijdag.