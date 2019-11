Diagne speelt alweer bij Club Brugge, maar van eerherstel is nog geen sprake

Amper een weekje na het beruchte penaltydebacle tegen PSG heeft Mbaye Diagne gisteren opnieuw minuten gekregen bij Club Brugge. De verguisde aanvaller startte in een oefenpartij tegen Charleroi (uitslag 2-1), die afgewerkt werd in het eigen oefencomplex in Westkapelle.

Voor kwade reacties van fans hoefde de Sene­galees alvast niet te vrezen, want de wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren.

Diagne mocht dan wel meedoen – net zoals Vossen, Vlietinck, Cools en de heroptredende Mata – maar volgens ingewijden is hij daarom nog niet in ere hersteld. Toch is er van de geruchten dat hij deze winter al zou terugkeren naar Galatasaray weinig aan. (jve)