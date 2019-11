Er is leven na Thomas Cook

Dat er leven is na Thomas Cook tonen Nathalie Van Holsbeke en Anthony Piette aan. Zij werkten er allebei, toen deze oudste reisorganisatie ter wereld in faling ging. En kijk: intussen zijn ze al elders aan de slag. En beiden bleven werkzaam in de sector. “Meerdere organisaties hebben me benaderd met jobvoorstellen.”

Nathalie Van Holsbeke (45): “Als je positieve dingen wil aantrekken, moet je zelf positief blijven”

2000 - 2019: Account Executive Incentives & Senior Account Manager Incentives (Thomas Cook)

Sinds midden oktober 2019: Team Leader Incentives (Event Masters)

“Als Senior Account Manager had ik goede contacten met de klanten voor wie we incentive reizen organiseerden. Sommige contactpersonen ken ik al jaren en dat maakt onze relatie alleen maar hechter. Wat me het meest voldoening gaf? Vaststellen dat het scenario dat je met de klant uitgetekend hebt, mensen effectief een onvergetelijke reiservaring bezorgt.”

“Of het bericht over het faillissement m’n wereld door elkaar schudde? Eigenlijk niet. Ik had het niet verwacht, maar wist tegelijkertijd dat het bedrijf door moeilijke tijden ging. Ik heb m’n hoofd dan ook niet laten hangen. Als je positieve dingen wil aantrekken, moet je in de eerste plaats zelf positief blijven.”

