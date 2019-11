Ook deze beroepen zorgen elke dag voor je veiligheid

Politie, brandweer, bewakingsagenten, militairen, … stuk voor stuk bekommeren ze zich dagelijks om de veiligheid van de burger. Maar er zijn ook de brand- en veiligheidswachten. Honderden van hen zwermen elke dag uit om ervoor te zorgen dat iedereen weer veilig en wel thuiskomt van het werk. Alleen zijn zij over het algemeen niet zo zichtbaar, en onbekend is onbemind.

In de haven van Antwerpen waken Dean Van Gerwen (26) en Satish Chotkoe (48) dagelijks over de veiligheid op de werkvloer bij klanten in de (petro)chemische industrie. Zij zijn aan de slag bij Total Safety, een multinational die wereldwijd actief is. We treffen hen in het logistiek centrum van Total Safety Belgium, in de schaduw van het Sportpaleis in Merksem.

“We werken on site en zijn bij wijze van spreken afgesloten van de buitenwereld”, lacht Satish Chotkoe. “Daarom dat weinigen ons kennen en weten wat we doen. Voordien was ik actief in de winkelbeveiliging, van brand- en veiligheidswacht had ik nog nooit gehoord.”

Dean Van Gerwen volgde de opleiding integrale veiligheid, en ook hem was deze jobopportuniteit niet bekend. “Ik ben begonnen als bewakingsagent. Maar deze job geeft mij zo veel meer uitdaging”, getuigt hij. “Je komt in aanraking met verschillende bedrijfsculturen, met elk hun eigen procedures en regeltjes. Bovendien heb je te maken met zo veel verschillende mensen, van uiteenlopende nationaliteiten (en talen), die je op één lijn moet krijgen omtrent veiligheid op de werkvloer.”

Diplomatisch

“Het houdt in dat je ook de durf moet hebben om mensen erop aan te spreken als ze de veiligheidsvoorschriften niet naleven. Maar je moet tegelijk ook diplomatisch zijn. Hen zomaar de les spellen en met het vingertje wijzen, dat werkt niet. Je moet dat op de juiste manier aanbrengen. Je bent als het ware hun veiligheidscoach”, getuigen beide heren.

“Als brand- en veiligheidswacht draag je een grote verantwoordelijkheid”, pikt Robert Van den Brule in, general manager van Total Safety Belgium. “Over het algemeen zijn we actief op sites en werven met hoge risico’s, waaronder de grote energieproducenten zoals kerncentrales, chemie- en petrochemiereuzen, olieraffinaderijen en farmaceutische bedrijven.”

