'Teamspirit heeft tijd nodig om te rijpen'

Verschillende teams als één team laten functioneren: hoe doe je dat? Zeker als de meerderheid nieuwkomers zijn? Een voorbeeld uit de praktijk.

Het komt vaak voor: afdelingen of teams die integreren. Jurgen Van Eetvelde, directeur van het Shared Service Center Finance bij Arvesta, vindt dat je zoiets om te beginnen goed moet toelichten. “Je wil dat het voor al je medewerkers helder is waarom je als organisatie voor die structuur gekozen hebt. Ook wil je je doelstellingen als afdeling duidelijk formuleren. Stel die zo scherp mogelijk. Het zal je helpen om de neuzen van je team in dezelfde richting te krijgen.”

In zijn team was ongeveer 75 procent van de medewerkers een nieuwkomer. Gaf dat spanningen met zij die er al lange tijd waren? “Alles hangt af van hoe je dat aanpakt. Je wil dat mensen intekenen op een gemeenschappelijk en toekomstgericht verhaal. Niet het verleden, maar de toekomst is de weg die je samen inslaat”, stelt hij. “Als verantwoordelijke hecht ik veel belang aan betrokkenheid creëren. Bij de samenstelling van het strategisch plan voor onze afdeling vraag ik naar de input van ons team. Hoe zien zij het? Hoe denken zij onze doelstellingen te bereiken? Dat soort vragen maken dat je als één team doelgericht kan scoren.”

