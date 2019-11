Hommeles bij Engeland, maar Raheem Sterling neemt het op voor uitgejouwde Joe Gomez: “Het is mijn schuld”

Joe Gomez is donderdagavond op Wembley uitgejouwd door de eigen Engeland-fans toen hij inviel tijdens de EK-kwalificatiematch tegen Montenegro (7-0 winst). Aanleiding was een conflict tussen Gomez en Sterling eerder deze week, waardoor Sterling in de tribune was gezet.

LEES OOK.EK 2020. Hattricks voor Harry Kane en Cristiano Ronaldo, Frankrijk wint moeizaam tegen voetbaldwerg

De duizendste interland die de Engelse nationale ploeg speelde, was er eentje zonder Raheem Sterling. De aanvaller kwam maandag op St. George’s Park - het trainingscomplex van The Three Lions - in conflict met Joe Gomez, slechts een dag nadat die laatste met Liverpool City een stevige 3-1-nederlaag aansmeerde. Een match waarin het ook al tot een woordenwisseling tussen de twee was gekomen. Daarop werd Sterling door de Engelse Football Association (FA) geschorst voor de interland tegen Montenegro van donderdag. Gomez mocht wel invallen tegen Montenegro, maar kreeg de hoon van een deel van het thuispubliek over zich.

Sterling applaudisseerde wel voor Gomez toen die het veld op kwam en nam het nadien ook op hem. “Het was moeilijk voor mij om te zien hoe een ploegmakker werd uitgejouwd voor iets dat mijn fout was”, zei Sterling. “Joe heeft niks verkeerd gedaan. Het is gewoon fout om iemand uit te jouwen, zeker als die hard werkt en zich gedeisd houdt tijdens zo’n moeilijke week. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij en aanvaard de gevolgen.”

Ook bondscoach Gareth Southgate reageerde ontstemd op het gedrag van de Engelse supporters. “Ik ben erg ontgoocheld voor Joe. Hij heeft niets verkeerd gedaan en geen enkele speler van Engeland zou uitgejouwd mogen worden wanneer ze het nationale shirt dragen. Alle spelers zijn erg ontgoocheld.”

Zondag speelt Engeland zijn laatste kwalificatiematch voor het EK tegen Kosovo, dan kan Sterling opnieuw op speelminuten rekenen.

LEES OOK. Sterling grijpt Liverpool-speler bij nekvel: geen interlands voor City-ster