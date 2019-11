Opnieuw dodelijk slachtoffer na confrontaties in Hongkong

In de marge van de aanhoudende antiregeringsprotesten in Hongkong is een nieuw dodelijk slachtoffer gevallen. De overheid in Hongkong communiceert dat een zeventigjarige man aan zijn verwondingen is overleden.

Lokale media hadden eerder bericht dat de man woensdag gewond was geraakt bij geweld in Hongkong, toen hij een straatsteen op het hoofd kreeg. Op videobeelden is te zien hoe de man beelden maakte van confrontaties tussen twee groepen.

Volgens de Hongkongse dienst voor voedsel- en milieuhygiëne, waar de man voor werkte, gebeurden de feiten tijdens zijn middagpauze. De politie in Hongkong behandelt de zaak als moord.

De regering in Hongkong is verontwaardigd over “de kwaadwillige daad”, klinkt het in een communiqué. De politie zal alle inspanningen doen om de zaak te onderzoeken en de dader voor het gerecht te brengen.

Het geweld in Hongkong is de voorbije dagen geëscaleerd. Vorige week bevestigde de overheid de dood van een student die in de marge van confrontaties van een parkeergarage was gevallen. En maandag schoot een politieagent een jonge actievoerder in de buik. Zijn toestand is in de loop van de week verbeterd. Ook maandag viel een radicale actievoerder een aanhanger van de regering aan. Zijn toestand is kritiek. Dat geldt ook voor een vijftienjarige die volgens berichten aan het hoofd werd geraakt door een bus traangas.

Voor de vijfde dag op rij zijn vrijdag op vele locaties in de stad protesten. Betogers blokkeerden daarbij verschillende straten. De Britse ex-kolonie kampt sinds vijf maanden met de ergste politieke crisis sinds de teruggave aan China in 1997. De inwoners van Hongkong komen massaal op straat tegen de plaatselijke regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatig hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.