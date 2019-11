Special forces willen af van administratieve rompslomp bij aankoop van materiaal

De baas van de special forces bij het Belgische leger, luitenant-kolonel Raphaël Bechet, pleit voor een drastische vereenvoudiging van de administratieve procedures voor kleine aankopen van materiaal. Zo moet beter kunnen worden beantwoord aan de noden van de troepen die in operatie zijn ingezet.

“De special forces zijn vragende partij voor een evolutie in de toegang tot innovatie”, schrijft Bechet in het Belgisch Militair Tijdschrift, gepubliceerd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Zo willen de elitetroepen hun toepasselijkheid bewaren tegen vijanden die geen erkende staat zijn, zoals de jihadistische groep Islamitische Staat (IS). Die kunnen immers wel gebruikmaken van de flexibiliteit en het gemak van de toegang tot technologieën, aangeboden door de wereldwijde e-commerce.

De officier trekt lessen uit de inzet van Belgische special forces in Irak tussen januari 2015 en eind november 2018, in het kader van de operatie Inherent Resolve (OIR) van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie ISIS. Voor die gevaarlijke missie kochten of huurden de troepen onmisbare uitrusting, zoals radio’s die communicatie versleutelen volgens de meest recente normen, langeafstandsobservatiemiddelen en de capaciteit om luchtaanvallen op de grond te begeleiden.

Voor kleinere projecten wil hij dat de huidige administratieve procedures eenvoudiger worden, maar ook dat de ondergeschikte niveaus meer initiatief kunnen nemen. Dat kan door een verhoging van de overdrachtsdrempels, die nu beperkt zijn tot 2.500 euro voor lokale aankopen voor een luitenant-kolonel die aan het hoofd staat van een eenheid van enkele honderden troepen.