Sensoa verheugd dat naakt douchen niet langer verplicht wordt: “Ze zullen wel een reden hebben waarom ze dat doen”

Berchem -

Berchem Sport laat jeugdspelers die niet naakt willen douchen voorlopig weer gewoon meetrainen met de groep. De club komt daarmee terug op een eerder beslissing die veel commotie veroorzaakte. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is tevreden. “Jongeren straffen omdat ze niet naakt onder de douche willen, is volgens ons een stap te ver. Want ze zullen wel een reden hebben waarom ze dat doen”