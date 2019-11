Nederlanders mogen nu ook voor Surinaams elftal voetballen

Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst kunnen toch voor het Surinaamse elftal uitkomen zonder dat ze hun Nederlandse nationaliteit hoeven op te geven. Dat heeft de Surinaamse Voetbalbond (SVB) na intensief onderzoek van relevante wetten bekendgemaakt.

Dit maakt de weg vrij voor Nigel Hasselbaink om vrijdag zijn debuut maken voor Suriname. De SVB hoopt in de toekomst meer spelers met Eredivisie-ervaring warm te maken om voor Suriname uit te komen, aldus SVB-voorzitter John Krisnadath. Het is goed nieuws voor Dean Gorré, de bondscoach die Hasselbaink wellicht vrijdag in een duel uit de Concacaf Nations League laat debuteren tegen Dominica.

Met de deelname van Hasselbaink, die in Israël voor Hapoel Beër Sjeva voetbalt, is een lang gekoesterde wens van de SVB in vervulling gegaan. Dat het zo lang heeft geduurd, lag volgens de SVB-voorzitter aan onduidelijkheid over de verplichting om de Surinaamse nationaliteit aan te nemen. Een speler die dat zou doen zou het risico lopen zijn Nederlandse paspoort kwijt te raken.

Voor wereldvoetbalbond FIFA is het vooral belangrijk om er zeker van te zijn dat de voetballers “onbetwistbaar” van Surinaamse afkomst zijn. Zodra dit is vastgesteld is, zal de speler een speciale status krijgen waardoor hij voor Suriname uit kan komen.