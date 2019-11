Je ziet haar zelden maar deze vrouw wordt ‘de oren van de koning in Vlaanderen’ genoemd: “Op staatsbezoek kan ze als een pitbull optreden”

Donderdagnacht, aan de vooravond van Koningsdag, is Rafike Yilmaz (38) gekroond tot ‘beste woordvoerder achter de schermen’. Het belichaamt haar rol van ‘adjunct-directeur Media en Communicatie van het Koninklijk Paleis’ met glans: discreet, bescheiden, maar niet te onderschatten. Wie is Yilmaz, oftewel ‘de oren van de koning in Vlaanderen’?