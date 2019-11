Koning Albert zeer slecht ter been en kan trappen van kathedraal niet meer af om volk te groeten

Tijdens het Te Deum voor de viering van Koningsdag in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel zullen vrijdagochtend enkel koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz aanwezig zijn. Opvallend is de slechte mobiliteit van Koning Albert. “Na het Te Deum op Koningsdag kon hij de trappen aan de kathedraal niet afstappen om de royaltyfans te groeten op het plein beneden”, aldus onze royaltywatcher. “Hij heeft nu alleen de noodzakelijke trappen genomen om de kerk in en uit te gaan.”

Dat het koningspaar Filip en Mathilde niet aanwezig is op hun eigen viering is normaal. Het koningspaar kan en mag zichzelf niet vieren.

“Hij komt vandaag niet. Het is zijn feest”, verklaart prins Lorenz tegen een kind de afwezigheid van koning Filip op #Koningsdag. Dus blijft hij thuis, reageert een volwassene. Lorenz: “Exact.” Je krijgt het niet uitgelegd, maar officieel kan de koning “zichzelf niet vieren”. pic.twitter.com/BB8pdkEsBz — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) November 15, 2019

Koning Albert en koningin Paola kregen vrijdag tijdens het Te Deum in Brussel enkel het gezelschap van schoonzoon prins Lorenz. Prinses Astrid moet naar China voor een economische zending en prins Laurent en prinses Claire bevestigden hun aanwezig niet.

Opvallend is dat koning Albert bijzonder slecht ter been is. “Zodanig zelfs dat hij de trappen aan de kathedraal niet kan afstappen om de royaltyfans te groeten op het plein beneden. Het “volksbad” is verplaatst naar de uitgang, waar hij eerder voor de deur werd afgezet met de auto”, aldus onze royaltywatcher Wim Dehandschutter. Het zogenaamde ‘volksbad’ werd verplaatst naar de uitgang de kathedraal waar beduidend minder trappen zijn. “Hij heeft nu alleen de noodzakelijke trappen genomen om de kerk in en uit te gaan.”

Koning Albert (85) is zo slecht ter been dat hij, na het Te Deum op #Koningsdag, de trappen aan de kathedraal niet kan afstappen om de royaltyfans te groeten op het plein beneden. Het “volksbad” is verplaatst naar de uitgang, waar hij eerder voor de deur werd afgezet met de auto. pic.twitter.com/pPeO0p7zJI — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) November 15, 2019

Na het Te Deum volgt er voor koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz nog een plechtigheid in het halfrond van de Kamer in het federaal parlement. Voorzitter van de Kamer Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de Senaat Sabine Laruelle (MR), premier Sophie Wilmès (MR) en professor aan de Universiteit Gent Gita Deneckere zullen er het woord nemen. Het thema van koningsdag is dit jaar “De kroonprinsen van België”.