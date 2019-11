Jonge vader (39) wordt onwel achter het stuur en sterft: man laat zwangere vrouw en dochtertje achter

Temse - Een 39-jarige man uit Temse is vrijdagochtend onwel geworden achter het stuur en overleden. Het drama speelde zich af vlakbij de woning van de man in de Grote Dweersstraat. Hij laat zijn hoogzwangere vrouw en dochtertje van twee na.

De buurtbewoners van de Grote Dweerstraat werden kort na 5 uur wakker geschud door een zware klap op straat. Een 39-jarige bestuurder bleek met zijn donkere BMW in de voortuin van een huis te zijn gereden. “Ik dacht eerst dat de aanhangwagen van een vrachtwagen losgekomen was”, doet buurtbewoonster Elly D’hondt het verhaal. “Maar toen ik aan het raam ging kijken zag ik een auto in de voortuin van de buren staan. Samen met mijn man en nog enkele andere buren zijn we meteen naar buiten gelopen. De bestuurder zat roerloos achter zijn stuur. We hebben geprobeerd om hem uit de auto te halen, maar dat lukte in eerste instantie niet. Toen dat na een tijdje wel was gelukt zijn we met de reanimatie gestart. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en konden zij het van ons overnemen.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man overleed ter plaatse. Foto: bfs

Ondanks de reanimatiepoging kwam alle hulp voor de man te laat. Hij overleed ter plaatse. Een wetsdokter en verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het om een natuurlijk overlijden ging. De bestuurder was onwel geworden achter het stuur en daarna bezweken.

De man woonde amper tweehonderd meter verder van de plaats van het ongeval in een woonwijk. Op het moment van de feiten was hij op weg naar zijn werk in de Antwerpse haven. Hij laat zijn hoogzwangere vrouw en een dochtertje van twee jaar na.