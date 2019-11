Wit-Rusland verhoogt grenscontroles door Tsjernobyl-toeristen

Wit-Rusland wil de controles aan de grens met Oekraïne opvoeren, nu het toerisme in het besmette gebied rond het Oekraïense Tsjernobyl in opmars is. Wit-Rusland moet “de staatsgrens langs de omtrek van de Tsjernobyl-zone sluiten”, aldus Anatoly Lappo, functionaris van het Wit-Russische comité voor de staatsgrenzen, in uitspraken die het staatsnieuwsagentschap BelTA heeft gepubliceerd.