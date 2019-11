Duitsland voert hogere belastingen in op vliegtickets

De Duitse Bondsdag heeft een wet goedgekeurd om hogere belastingen in te voeren op vliegtickets, als onderdeel van een klimaatpakket. Het parlement keurde de wet goed met 356 ja-stemmen, 200 tegenstemmen en 55 onthoudingen.

Doel van de wet is om de CO2-uitstoot in de luchtvaart te verminderen. De luchtvaarttaks wordt verhoogd voor vluchten in het binnenland en andere EU-landen. De nieuwe taks gaat in op 1 april 2020. De sector is kritisch en argumenteert dat de hogere taks nefast zal zijn voor investeringen in Duitsland.