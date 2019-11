Tweede bemanningslid overleden na val van schip in kanaal in Brugge

Brugge - Ruim een week na zijn val in het Boudewijnkanaal in Zwankendamme is ook het tweede slachtoffer aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het andere bemanningslid stierf ter plaatse.

De schipper merkte op maandag 4 november rond 6.30 uur dat twee bemanningsleden niet aan boord waren. Voor een 63-jarige Nederlander kwam alle hulp te laat. Een tweede bemanningslid kon wel nog op tijd uit het Boudewijnkanaal gehaald worden.

Het Belgische slachtoffer werd gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is de 65-jarige Antwerpenaar in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het ongeval.