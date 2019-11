Iran rantsoeneert benzine door aanhoudende economische crisis

Wegens de aanhoudende economische crisis rantsoeneert Iran benzine. Dat heeft het Iraanse ministerie van Olie bekendgemaakt. Ook de prijs van benzine gaat omhoog.

Iraniërs met een door de overheid verstrekte benzinekaart kunnen voortaan nog 60 liter per maand tanken aan omgerekend 12 cent per liter. Wie meer tankt, betaalt 24 cent. De oude benzineprijs bedroeg omgerekend zo’n 10 cent per liter.

Met de rantsoenering en de duurdere prijzen wil Iran naar eigen zeggen middelen opzij zetten om de sociale uitkeringen te financieren.

Inflatie

De regering van president Hassan Rohani wil al geruime tijd de benzineprijs optrekken, maar heeft dat uit vrees voor een hogere inflatie en protesten steeds uitgesteld. De benzineprijs geldt in Iran als “moeder der inflatie”: alles wordt duurder als benzine duurder wordt.

Door de nieuwe Amerikaanse sancties worstelt het land met een zware economische crisis. Vooral de olie-export is zwaar getroffen. De uitvoer van de op drie na grootste olieproducent ter wereld is gezakt van 2,8 miljoen vaten per dag naar minder dan een miljoen. De nationale munt, de rial, is als gevolg in waarde gehalveerd.