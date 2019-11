Colombiaanse heffingen op Belgische diepvriesfrieten belanden bij WTO

De Europese Unie heeft vrijdag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een geschillenprocedure gelanceerd tegen de Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfrieten uit België, Nederland en Duitsland. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

Colombia heft sinds november vorig jaar antidumpingrechten van 3 tot 8 procent op Belgische, Nederlandse en Duitse diepvriesfrieten. Ze treffen bijna 85 procent van de Europese uitvoer van diepvriesfrieten naar deze markt, met een waarde van 19 miljoen euro per jaar.

De Europeanen knoopten meteen gesprekken aan met Bogota om die “ongerechtvaardigde” taksen in te trekken, maar dat is tot dusver niet gebeurd. Daarom trekt de Commissie nu naar de WTO. De eerste stap in de geschillenprocedure bestaat uit zestig dagen overleg. Leidt dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de EU de WTO verzoeken om een panel op te richten.

De Commissie en de exporteurs van diepvriesfrieten moeten hopen dat de zaak niet voor de beroepsinstantie belandt. Wegens uitblijvende benoemingen dreigt deze instantie in december vleugellam gemaakt te worden.