Vrancken wint met KV Mechelen oefenmatch tegen Genk

In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren in Geel heeft KV Mechelen deze middag Genk geklopt met 1-0. De Camargo, Van Damme, Swinkels en Thoelen keken toe vanuit de Geelse tribune en zagen hoe de wederoptredende Gustav Engvall al in de derde minuut de enige treffer van de wedstrijd maakte. Bediend door Bijker draaide de Zweed makkelijk weg bij Screciu en legde hij de bal beheerst binnen. Een mooie binnenkomer voor de man die meer dan drie maanden out was met een knieblessure.