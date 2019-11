KV Oostende voert gesprekken met Joseph Akpala (33) over een eventuele terugkeer. De Nigeriaan speelde van 2015 tot en met 2018 drie seizoen voor de kustjongens, waar hij uiteindelijk vertrok toen zijn contract afliep.

Bij KVO was hij goed voor twintig doelpunten en zes assists in 97 matchen. Sinds zijn vertrek aan zee speelde Akpala ook nog anderhalf jaar voor Al-Faisaly, waar zijn contract afliep in februari 2018. Sindsdien zit hij dus zonder club. Bij Oostende bevestigen ze dat er gesprekken lopen met de aanvaller, maar een akkoord zou er vooralsnog niet zijn.