Johanna Omolo (Cercle Brugge) wint Merit Award van FIFPro

Cercle Brugge-middenvelder Johanna Omolo heeft met zijn ‘Johanna Omolo Foundation’ de FIFPro Merit Award gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een professionele voetballer die zich actief inzet voor communityprojecten. Zijn organisatie wordt beloond met een cheque van 25.000 dollar (22.741 euro).

De Johanna Omolo Foundation heeft al sinds 2016 als missie om het leven van de kinderen in Dandora, Kenia, te verbeteren door te focussen op ontwikkeling en opleiding. Kinderen in armoede een kans geven, is de absolute drijfveer.

“De gewonnen cheque zal onder meer worden gebruikt ter financiering van een bibliotheek in Dandora”, verklaarde Omolo op de website van FIFPro, de internationale spelersvakbond.

Omolo zelf, een dertigjarige Keniaanse middenvelder, maakte in 2007 de oversteek vanuit Kenia naar België. Hij speelde in ons land voor achtereenvolgens Wezet, Beerschot, Lommel, Antwerp en Cercle Brugge. Dit seizoen kwam hij tot dusver vier keer in actie voor de Vereniging die laatste staat in de Jupiler Pro League.