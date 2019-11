Man die opgepakt werd voor dood van ex-Antwerp-speler Kelvin Maynard is weer vrij

De man die donderdag werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van ex-Antwerp-speler Kelvin Maynard, is vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de zaak, maar de Nederlandse politie gaat er op dit moment van uit dat hij niet direct betrokken is bij het schietincident in Amsterdam waarbij de voormalig profvoetballer om het leven kwam. De man is wel aangehouden op verdenking van witwassen.