Manchester City vangt bot bij het TAS, uitsluiting van Europees voetbal dreigt

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft het beroep van Manchester City, om te verhinderen dat het bij de interne rechtbank van de Europese voetbalfederatie UEFA tot een uitspraak komt na het onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de club, niet-ontvankelijk verklaard. Dat heeft het TAS vrijdag laten weten.

Het TAS meldt dat het onderzoek nog aan de gang is. De financiële controlecommissie (CFCB) van de UEFA heeft de zaak wel al doorgestuurd naar de tuchtcommissie, omdat ze voldoende bewijs denkt te hebben voor gesjoemel met de cijfers door City. De tuchtcommissie moet nog uitspraak doen. Pas als dat is gebeurd, kan het TAS eventueel worden ingeschakeld.

Sinds maart voert de CFCB, onder leiding van voormalig premier Yves Leterme, een onderzoek naar de club, na publicaties in de media op basis van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels bij Borussia Dortmund zit) 235.000 euro betaald hebben. Dankzij Football Leaks kwam ook aan het licht dat Abu Dhabi - de club is sinds 2008 in handen van de familie van de emir - in zeven jaar tijd via overgewaardeerde sponsorcontracten een fortuin in City zou gepompt hebben.

City dreigt voor een jaar te worden uitgesloten van Europees voetbal. In 2014 veroordeelde de UEFA het team uit Manchester al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden.