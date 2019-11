“Barbaarse agressie” tegen Hongkongse minister in Londen: Britse politie start onderzoek

De Britse politie heeft vrijdag een onderzoek geopend naar een mogelijk geval van geweld dat zich in Londen zou hebben voorgedaan tegen de Hongkongse minister van Justitie Teresa Cheng. Bij een ontmoeting met pro-democratische betogers uit Hongkong was de minister donderdag ten val gekomen, wat leidde tot verontwaardigde reacties van Peking.

Volgens de mededeling van de Londense politie zou de minister donderdag om 17.05 uur (lokale tijd) het slachtoffer zijn geworden van een geval van agressie. “De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met een verwonding aan de arm”, zo wordt nog meegedeeld. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt, maar het onderzoek “wordt voortgezet”.

Videobeelden

Foto: CHLOE LEUNG VIA REUTERS

Cheng werd donderdag verwacht op een conferentie van het Chartered Institute of Arbitrators (CIAbr), een instelling die zich bezighoudt met arbitrage bij internationale geschillen. Maar ze werd tegengehouden door Hongkongse aanhangers van het pro-democratische protest. Op videobeelden is te zien dat de minister daarbij ten val komt, al is het niet duidelijk of ze geduwd werd. Daarna staat ze weer recht en wordt ze weggeleid door veiligheidsagenten.

“Mevrouw Cheng werd door de menigte aangevallen toen ze ons gebouw wilde binnengaan”, zegt CIAbr, dat het evenement uiteindelijk heeft afgelast.

“Barbaarse agressie”

China spreekt in een reactie van een “barbaarse agressie” en dringt er bij het Verenigd Koninkrijk op aan “de veiligheid en waardigheid van alle Chinese functionarissen” te waarborgen. De Britten krijgen ook het verwijt “olie op het vuur” te gooien in het conflict tussen de Hongkongse autoriteiten en de demonstranten.

Cheng is een van de ministers die het felst onder vuur wordt genomen in Hongkong. Ze was een grote voorstander van de omstreden uitleveringswet met China, die de aanleiding vormde voor het protest.