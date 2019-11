Brand boven chocoladewinkel: “Volledige voorraad Sinterklaasbeelden in de vuilnisbak”

Brugge - In de Rijselstraat in Brugge heeft donderdagavond een hevige brand gewoed op een appartement boven chocoladewinkel Alexamer. “Onze volledige voorraad chocolade is verwoest, inclusief alle Sinterklaasbeelden”, zucht chocolatier Alex Vanfleteren. “Een regelrechte ramp.”

De hulpdiensten rukten donderdagavond omstreeks 21.30 uur naar een appartementsbrand de Rijselstraat in Brugge. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de inboedel van het appartement volledig verwoest werd. De woning, die zich vlak tegenover KTA Brugge bevindt, is dan ook onbewoonbaar. Onder het appartement bevindt zich de chocolaterie Alexamer en ook daar is de schade groot. “Door de rook- en waterschade is onze volledige voorraad ambachtelijke chocoladebeeldjes, pralines, ijs en marsepein rijp voor de vuilnisbak”, zucht zaakvoerder Alex Vanfleteren. “Met de Sinterklaasperiode voor de de deur is dit een regelrechte ramp. We hadden net een hele dag Sinterklaasbeelden in chocolade gemaakt en ook die bleken dus allemaal niet meer geschikt voor consumptie. Vele uren werk zijn hierdoor verloren gegaan. Een deel van onze ijstaarten viel gelukkig wel nog te redden.”

Volgens Vanfleteren loopt de schade in de duizenden euro. “We hebben zelf alle producten uit de toonbank weggenomen”, zegt hij. “Maar voor het grondige poetswerk hebben we een gespecialiseerde firma gecontacteerd. Die kan wel nog niet meteen langskomen. Ook de verzekeringsexpert moet eerst zijn werk kunnen doen. Ik schat dat de winkel pas halfweg volgende week opnieuw de deuren zal kunnen openen.”

In het verwoeste appartement, die eveneens eigendom is van Alex Vanfleteren, woont een man alleen. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse waren bleek die niet aanwezig. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur in de woonkamer en was het al een tijdje aan het smeulen toen de brandweer verwittigd werd. Omdat kwaad opzet niet meteen kon worden uitgesloten heeft het parket een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken.

Foto: mvn