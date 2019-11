Man die zijn vriendin in Grâce-Hollogne doodstak tijdens telefoontje met vader opgepakt in Tunesië

De hoofdverdachte van de doodslag op Jessica Cipolla in februari in Grâce-Hollogne, Abdessattar Hamid, is woensdag in Tunis opgepakt. Dat heeft het parket van Luik vrijdag gemeld.

Jessica Cipolla werd in de nacht van 16 op 17 februari dit jaar in de badkamer van haar woning neergestoken. Voordat de feiten zich voltrokken, had ze nog naar vader gebeld om te zeggen dat de toestand bij haar thuis erg gespannen was. De jonge vrouw bezweek uiteindelijk aan haar verwondingen.

Hoofdverdachte Abdessattar Hamid sloeg op de vlucht in de auto van het slachtoffer en werd bijna tien maanden later in de Tunesische hoofdstad opgepakt.

Tunesië levert zijn onderdanen doorgaans niet uit. Mogelijk wordt de man dus in zijn land van herkomst berecht.