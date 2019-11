Elf personen lichtgewond bij kelderbrand in Brussel

Brussel - In de Montserratstraat in Brussel zijn vrijdagochtend elf personen bevangen geraakt door de rook van een kelderbrand. Geen van hen verkeerde evenwel in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer vrijdagnamiddag.

De Brusselse brandweer was vrijdagochtend opgeroepen voor een rookontwikkeling in een kelder in de Montserratstraat en trof bij aankomst vijf personen aan die op eigen houtje het gebouw hadden kunnen verlaten. Zij werden ter plaatse onderzocht door een MUG-arts en één van hen had verzorging nodig.

Enkel verzwikt

De brandweer had vervolgens weinig werk om de brand in de kelder te doven, maar toen ze het gebouw verzegelde, werd er vanuit het aanpalende gebouw hulp gevraagd voor een persoon die zijn enkel verzwikt had.

“Blijkbaar hadden zes personen uit het brandende gebouw zich in het aanpalende gebouw in veiligheid gebracht”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het ging om vier volwassenen en twee kinderen. Ze hadden het gebouw via de traphal verlaten en hadden rook ingeademd. Alle zes werden ze opgevangen in het Sint-Pietersziekenhuis.”

De brandweerwoordvoerder wijst erop dat het gevaarlijk is om een brandend gebouw te verlaten via een traphal waar al rook hangt: “In dat geval is het beter een natte doek voor de deur te leggen en de brandweer via het raam van uw aanwezigheid te verwittigen.”