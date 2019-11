De supermarkt beslist dat u gezonder moet eten: “We vertrekken vanuit de boodschappen van mensen en doen subtiele aanpassingen”

Wetenschappers van de KU Leuven en het VIB willen samen met Colruyt subtiel uw boodschappenlijstje aanpassen. Vierhonderd mensen krijgen daarom vijf maanden lang gepersonaliseerd voedingsadvies en zullen enkel gezonde varianten van hun favoriete producten in hun mandje vinden. Dat om na te gaan of er een effect is op je gezondheid en je darmflora.