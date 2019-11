Witte Huis geeft transcriptie vrij van telefoontje tussen Trump en opdringerige Zelenski

Enkele minuten voor de derde dag van de hoorzittingen in de afzettingsprocedure tegen Donald Trump heeft het Witte Huis een gereconstrueerde transcriptie vrijgegeven van een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president en de Oekraïense president Zelenski, twee maanden voor het omstreden telefoontje tussen de twee.

Volgens de transcriptie van het gesprek op 21 april drong Zelenski er erg op aan dat Trump naar zijn inauguratie in Oekraïne zou komen. “U bent een groot voorbeeld”, zei Zelenski. “Ik weet hoe druk u het heeft, maar als het mogelijk is om naar de ceremonie te komen zou dat een heel mooi gebaar van u zijn.”

“Woorden kunnen ons land niet beschrijven, dus het zou best zijn als u het zelf kon zien”, bleef Zelenski proberen. “Dus het zou geweldig zijn als u kon komen. Dus nogmaals: ik nodig u uit.”

Aandringen

Trump zei het te zullen bekijken en anders een “belangrijke afgevaardigde” van zijn regering te zullen sturen. Dat zou vicepresident Mike Pence worden, maar die zei af en uiteindelijk was het minister van Energie Rick Perry die de delegatie in Oekraïne leidde.

De Amerikaanse president nodigde zijn Oekraïense collega in het telefoongesprek meteen ook uit in het Witte Huis. “Bedankt, en ik denk dat het geweldig zou zijn als u bij ons kon zijn op de inauguratie”, bleef Zelenski aandringen. “Het zou echt fantastisch zijn.”

Nog geen ontmoeting

Eerder gaf het Witte Huis al de inhoud vrij van een telefoongesprek dat de Amerikaanse president in juli had met Zelenski, die toen wel al in functie was. Volgens Trump was er niets mis met het gesprek, maar zijn tegenstanders denken daar anders over. Zij zien er het bewijs in dat hij Zelenski onder druk zette om op zoek te gaan naar bezwaarlijke informatie over zijn politieke rivaal Joe Biden.

De Democraten beschuldigen de Republikeinse president ervan dat hij zijn macht misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne.

Het ruwe transcript werd vrijgegeven op het moment dat Marie Yovanovitch aan het getuigen was in het impeachmentonderzoek. Zij is de voormalige ambassadeur in Kiev, die door president Trump aan de deur werd gezet.