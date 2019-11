Betontruck vergeet één detail en richt ravage aan: “Mijn gloednieuwe auto!”

Een Amerikaanse kon afgelopen week enkel toekijken hoe een betontruck haar gloednieuwe auto naar de vaantjes hielp. De chauffeur van de vrachtwagen was één detail vergeten toen hij zich in het verkeer begaf, maar dat had grote gevolgen. Het duurde minstens zes uur om alle cement van het asfalt te krabben. “Ik kon amper vatten wat er gebeurde”, aldus de vrouw die de beelden maakte “om bewijsmateriaal” te hebben. Ze diende klacht in bij de politie.