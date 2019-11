Litouwen en Rusland wisselen spionnen uit

Litouwen en Rusland hebben vrijdag spionnen geruild. Dat meldt het kabinet van de Litouwse president. Ook de Noor Frode Berg is onderdeel van de deal.

Litouwen gaf twee veroordeelde Russische spionnen gratie, Nikolai Filipchenko en Sergei Moiseyenko. Rusland op zijn beurt liet twee veroordeelde Litouwse spionnen vrij, Yevgeny Mataitis en Aristidas Tamosaitis. Ze werden de grens overgebracht, klinkt het in een persbericht.

“Ik dank iedereen voor hun geduld en vertrouwen in hun land. We beschouwen de bescherming van de rechten van onze burgers en hun vrijheid als een fundamentele plicht”, zegt de Litouwse president Gitanas Nauseda in het communiqué.

Berg zou overgebracht zijn naar de Noorse ambassade in Litouwen.