Gareth Bale doet opmerkelijke uitspraak die Zinedine Zidane niet graag zal horen

Het botert al een tijdje niet meer tussen Gareth Bale en zijn club Real Madrid. In de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan deed de Welshman er nog een schepje bovenop. “Ik heb absoluut meer zin in een wedstrijd bij Wales.”

Bij BBC Sport zei de linkspoot dat hij liever voor de nationale ploeg speelt dan voor Real Madrid. Zijn verklaring: “Ik ken de meeste van de oudere spelers al sinds we bij de U17 speelden. Het is net alsof je op zondag met je vrienden in het park gaat voetballen.”

“Bij Wales spreek ik mijn eigen taal en voel ik me meer op mijn gemak. Maar dat verandert niets aan wat ik op het veld doe”, gaat hij verder. “Op het veld geef ik altijd 100 procent, waar ik ook ben.” Bale kwam de laatste weken niet in actie vanwege een blessure die hij opliep in de vorige interlandperiode. Het lijkt er wel op dat bondscoach Ryan Giggs kan rekenen op de 30-jarige routinier voor het duel van zaterdag in Baku. Wales staat voorlaatste in Groep E, Azerbeidzjan laatste.