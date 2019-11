90-jarige voetganger overleden na aanrijding in Hoboken

Hoboken -

In het Antwerpse district Hoboken is donderdag een 90-jarige man aangereden op het zebrapad en later op de dag overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de lokale politie vrijdag. Het slachtoffer stak omstreeks 12.30 uur de Sint-Bernardsesteenweg over toen hij van het busstation kwam en de 73-jarige bestuurster van een wagen die richting Krijgsbaan reed, merkte hem te laat op.