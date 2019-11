Moeder van gehandicapte jongeman doet schokkende ontdekking nadat ze verborgen camera plaatst

Een Amerikaanse moeder van een gehandicapte twintiger vroeg zich al een tijdje af waarom haar zoon zich vreemd gedroeg. Ze wilde weten wat er zich thuis afspeelde als ze er niet is en de jongeman verzorgd wordt door een verpleegster, dus installeerde ze een verborgen camera. “Toen ik op een dag op weg naar huis was, kreeg ik het gevoel dat ik de beelden moest bekijken”, aldus Dawn Caldwell. Ze zag live hoe de verpleegster haar zoon “beschimpte, kwelde en mishandelde” en klaagde de vrouw aan.

Caldwell verspreidt de beelden van de verpleegster die Smith heet, via Facebook zodat ze “met haar vuile handen van anderen zou afblijven”. De vrouw uit Tennessee is niet alleen geschokt omdat haar zoon werd mishandeld, maar ook omdat Smith nog steeds als verpleegster kan werken. “Ze liegt dat ze zwart ziet en haar vergunning is nog niet ingetrokken”, klinkt het op Facebook.

Dat Smith nog steeds gehandicapte jongeren verzorgt, blijkt uit een getuigenis van een andere vrouw en moeder van een tiener met een hersenverlamming. “Ik las het artikel over de mishandeling op mijn smartphone”, zegt de vrouw op de Amerikaanse televisie. “En plots besefte ik dat Smith in mijn woonkamer zat, bij mijn zoon. Haar huidige werkgever weet duidelijk niks van haar achtergrond.”

De verpleegster werd aan de hand van de beelden van Caldwell aangeklaagd voor mishandeling. Omdat het proces nog lopende is, kan ze echter gewoon aan de slag blijven als verpleegster. “Haar strafblad is momenteel nog blanco, en dat zal de komende zes maanden zo blijven”, foetert de woeste moeder.

De Amerikaanse zender FOX 17 probeerde Smith te contacteren, maar voorlopig zonder resultaat.

