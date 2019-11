Romelu Lukaku over racisme in Italië: “Ik was gewaarschuwd, maar onthoud het positieve”

Romelu Lukaku is fit voor de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels in en tegen Rusland. Op de persconferentie een dag voordien reageerde ‘Big Rom’ op het racisme waaraan hij blootgesteld werd in Italië bij Internazionale.

“Dat is voorlopig het enige negatieve in Italië”, aldus de spits. “Ik wist dat het zou gebeuren. Ik had vooraf met mensen gepraat die me waarschuwden. De UEFA moet streng optreden. Het baat niet dat we allemaal een bordje neen tegen racisme ophouden als er daarnaast geen actie komt. Dan maakt dat niets uit. Maar de Italiaanse mensen in de straten zijn heel lief voor mij en familie. Dat positieve onthoud ik dan ook.”

Ondertussen kwam er ook goed nieuws over Thomas Vermaelen. De verdediger zal later vanavond testen op training of hij fit genoeg is. Ook al bestaat de kans nog steeds dat bondscoach Roberto Martinez voor een alternatief kiest.

Foto: Photo News

Martinez: “Dit is een finale voor ons”

Martinez liet weten dat de Rode Duivels de wedstrijd tegen de Russen niet licht oppakken. “Dit is een finale voor ons. Een vol stadion, buitenshuis… Hieruit kunnen we leren. De Russen zullen ons ook testen en dan zeker onze verdediging waar we met Vincent Kompany en Jan Vertonghen twee sterkhouders missen. Maar ik heb veel vertrouwen in de volgende generatie. Een trio met Kompany, Vertonghen en Vermaelen was uiteraard iets unieks. België is verwend op dat vlak. Maar ze zullen de jonge verdedigers helpen evolueren. Dedryck Boyata was voor het WK een jongetje. Nu is hij een volwaardige international.”