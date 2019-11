Hasselt -

Een rolstoelgebruiker is vrijdag in een vier meter diepe put gesukkeld op de Grote Markt in Hasselt, waar momenteel werken worden uitgevoerd. De man reed met zijn scootmobiel naast de werkzaamheden toen zijn gaspedaal haperde en hij recht op het gat in de markt afstevende. Hij raakte als bij wonder niet gewond, maar werd uit voorzorg naar ziekenhuis gebracht nadat de brandweer hem uit zijn benaderde situatie had bevrijd. Ook de rolwagen van de man kon gered worden.