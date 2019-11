Yens (19) werd verpletterd onder instortend dak, de baas van zijn bouwbedrijf moet nu boete betalen

Sint-Niklaas / Waasmunster -

De zaakvoerder van een familiebouwbedrijf uit Waasmunster is veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro voor een dodelijk ongeval op 24 oktober van 2016 op een werf in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas. De 19-jarige dakwerker Yens Maras werd toen verpletterd onder een dak dat was ingestort na het doorzagen van een draagbalk.