Juan Sebastian Veron 2.0, maar wel Braziliaan

In Brazilië nadert het WK onder 17 zijn ontknoping. Bij het thuisland maakt ene Gabriel Veron (17) het mooie weer op de flank. De jongeling van de Seleção is vernoemd naar Juan Sebastian Veron, die jarenlang furore maakte bij Argentinië. Laat dat nu net de aartsvijand van Brazilië zijn. “De naam was een idee van mijn buurman blijkbaar.”

“Mijn buurman was stiekem een hevige fan van de middenvelder van de Albiceleste. Hij wou altijd een zoon, maar kreeg drie dochters. Toen mijn ouders maar geen naam konden kiezen voor mij, zei hij: “waarom noem je hem niet gewoon Veron?”

Gabriel Veron is wel een compleet andere speler zijn illustere naamgenoot. Hij speelt als flankaanvaller en valt op door zijn snelheid en snedige dribbels. “Ik ben helaas te jong om hem nog live aan het werk te kunnen zien, maar ik heb wel al clipjes van hem op YouTube bekeken. Hij was een geweldige voetballer, ik hoop zijn naam alle eer aan te doen.”

Juan Sebastian Veron links, naast Diego Simeone en Hernan Crespo Foto: REUTERS

Veron is alleszins op goeie weg. Zijn doelpunt hielp Brazilië voorbij Frankrijk naar de finale. Les Blues kwamen op een 2-0-voorsprong. Maar in het laatste halfuur keerden de jonge Brazilianen de situatie nog helemaal om met 3 goals. De 3-2 van Lazaro viel pas in de 89e minuut. Zondag neemt Brazilië het in die finale op tegen Mexico. De Mexicanen schakelden verrassend topfavoriet Nederland uit na strafschoppen.