Vrederechters en griffier riskeren celstraf, maar blijven gesjoemel ontkennen

Brugge - Een vrederechter van Brugge, zijn gepensioneerde voorganger en de hoofdgriffier riskeren tien maanden celstraf omdat ze jarenlang met verplaatsingskosten zouden hebben gesjoemeld. Zelf menen ze dat ze enkel te goeder trouw handelden.

Het onderzoek tegen het drietal ging in 2014 aan het rollen na een anonieme klacht. Zo zou er binnen het eerste kanton van het Brugse vredegerecht een frauduleus systeem bestaan waarbij onterecht verplaatsingskosten werden aangerekend. Het zou gaan om verplaatsingen naar Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem waar patiënten die onder voorlopig bewind stonden, werden opgezocht.

Vaak planden de vrederechters die bezoeken zo dat verschillende patiënten op enkele uren tijd allemaal na elkaar bezocht werden. Maar toch zouden individuele verplaatsingsonkosten worden aangerekend per patiënt, soms tot 600 euro per maand. Bovendien zou telkens het maximumbedrag voor verplaatsingen verder dan 15 kilometer opgegeven zijn, terwijl de verplaatsing in werkelijkheid veel korter was.

Volgens procureur-generaal Francis Desterbeck staat vast dat er fraude werd gepleegd. “De regels werden zodanig flagrant overtreden, dat ze wel op de hoogte moeten geweest zijn van de onwettelijkheid”, klonk het. “Als je in één maand tijd meer dan 600 euro verplaatsingskosten aanrekent, dan moet je toch weten dat er iets niet klopt?” Hij vorderde voor elk van hen tien maand cel met uitstel en een geldboete. Daarnaast vorderde hij ook de verbeurdverklaring van alle onterecht geïnde verplaatsingskosten, geraamd op goed 7.000 euro.

Toch wassen de drie beklaagden hun handen in onschuld. Ze stellen dat ze het bestaande systeem gewoon werd verderzetten. “Ze handelden te goeder trouw en er was geen enkel moreel element aanwezig om fraude te plegen”, pleite advocate Nathalie Aernoudts.

Een vrederechter is nog actief, zijn voorganger is met pensioen en de griffier is met ziekteverlof, maar hoopt op nog een mooie ‘fin de carrière’. Allen vragen ze met klem de vrijspraak. Uitspraak op 19 december.