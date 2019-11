Ploegmakkers herdenken overleden voetballer Bodhi (26)

Brugge / Knokke-Heist - Vrijdag vond de afscheidsplechtigheid plaats van de overleden Bodhi Gunst (26), maar de jonge voetballer kreeg donderdagavond ook al een mooi eerbetoon. Bij provincialer Westkapelle werd voor de training een ingetogen moment georganiseerd om Bodhi gedenken. Zijn ploegmakkers verzamelden rond een foto, zijn truitje en enkele kaarsen.

Gunst was een graag geziene gast in de kleedkamer van de provincialer, waar hij iedereen inpakte met zijn goedlachsheid. “Voor altijd onze nummer vijf”, liet VV Westkapelle weten via sociale media. De voetballer was nog maar sinds dit seizoen aan de slag bij Westkapelle. Daarvoor voetbalde hij heel lang voor Lissewege. Gunst overleed zaterdagavond na een zwaar ongeval op de E403 richting Kortrijk toen hij wellicht in slaap viel achter het stuur. Hij reed een vrachtwagen aan en bezweek onder de enorme klap. Voorbijgangers probeerden hem nog te helpen, maar Gunst was op slag overleden.

