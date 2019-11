Joyce De Troch openhartig over botox en ongewenste intimiteiten: “Mijn dochters krijgen boksles om opdringerige mannen een toek op hun bakkes te geven”

Wie daar op het podium staat: Joyce De Troch (45), zowaar. Ooit tv-gezicht, zangeres bij Opium en fotomodel. En bovenal babe uit ­P-Magazine en Playboy. Achttien jaar geleden stapte ze uit de media. Nu is de blon­dine terug van nooit echt weg­geweest, als actrice in het theaterstuk ’t Groot lot. “Ik behoor tot de generatie van Véronique De Kock en Phaedra Hoste. Wat er ook met ons gebeurt, positief of negatief, ze zullen over ons blijven spreken en schrijven.” Daarom dit interview. Over kinderen op de catwalk, botox en ongewenste intimiteiten.