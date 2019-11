Awardwinnende zangeres verschijnt topless op rode loper uit protest tegen politiegeweld

De Chileense zangeres Mon Laferte verscheen donderdag topless op de rode loper van de Latin Grammy Awards in Las Vegas. Met haar opmerkelijke actie wilde ze protesteren tegen het geweld waarmee de Chileense politie de protesten die het land al een tijdje teisteren, neerslaat.

Het is al een poosje onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Dinsdag nog kwamen 200.000 mensen op straat om te protesteren tegen de sociale ongelijkheid. Meer dan duizend Chilenen werden opgepakt, honderden raakten gewond toen er rellen uitbraken tussen de demonstranten en de politie.

LEES OOK. Meer dan 200.000 Chilenen komen op straat

Laferte had dan ook een duidelijke boodschap op haar lichaam geschilderd toen ze op de rode loper in Las Vegas verscheen: “In Chili wordt er gemarteld, verkracht en gemoord.” Die avond verzilverde de zangeres - die samenwerkte met Gwen Stefani en andere grote namen in de muziekwereld - ook haar nominatie. Ze nam het beeldje voor ‘beste alternatieve album van het jaar’ mee naar huis.

