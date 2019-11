EK 2020. Pukkimania compleet: Finland plaatst zich voor het eerst voor een groot toernooi

Een volledig uitverkocht Sonera Stadium in Helsinki voor een interland tegen voetbaldwerg Liechtenstein. Het was duidelijk dat er geschiedenis in de lucht hing voor de Finnen. De onvermijdbare Teemu Pukki wees Finland de weg naar het EK.

Het was nochtans niet Pukki die de Finnen op voorsprong bracht. Jasse Tuominen luidde het delirium in. Nadien stond de spits van Norwich City wel zelf 2 keer aan het kanon: Pukki scoorde zijn achtste en negende doelpunt voor Finland. Op strafschop legde hij de eindstand vast. Hij steekt hiermee Mixu Paatelainen en Mikael Forssell voorbij in de lijst van beste Finse schutters tijdens EK-kwalificatierondes. Finland grijpt zo samen met Italië (dat vanavond nog speelt) het EK-ticket in Groep J.

Griekenland zal zijn triomf op het EK van 2004 dus niet kunnen overdoen. Het won wel bij Armenië met het kleinste verschil, maar is uitgeschakeld door de overwinning van de Finnen.

In Groep F won Noorwegen makkelijk van de Faeröer (4-0). Oude bekende Alexander Sorloth (ex-AA Gent) scoorde 2 keer.