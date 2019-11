Koning Albert te zwak om trappen te doen

Brussel -

Koning Albert (85) is zo slecht ter been dat hij op Koningsdag de trappen aan de Brusselse kathedraal niet kon afstappen om de royaltyfans te groeten op het plein beneden. Het volksbad was verplaatst naar de uitgang, waar hij eerder voor de deur was afgezet met de auto. De koning deed enkel de noodzakelijke trappen om de kerk in en uit te gaan.