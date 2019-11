Eerste escaperoom rond dementie geopend (en iedereen kan het zondag testen)

Gent - Gent is een escaperoom rijker. En wat voor één. Op het Fratersplein werd vrijdag de eerste escaperoom over dementie geopend. De mobiele koffer kan door iedereen worden afgehuurd.

Naar schatting 131.800 Vlamingen hebben dementie. Zo’n 4.700 daarvan wonen in Gent. Vrolijk word je niet van de cijfers. De misvattingen over de ziekte zijn torenhoog. Om het taboe te doorbreken, bouwde #ANTcollectief een mobiele escaperoom over dementie. Die werd vrijdag voorgesteld.

“Broodnodig”

In de escaperoom moet je nog altijd onder tijdsdruk proberen te ontsnappen. Maar de obstakels en raadsels die je daarbij moet overwinnen, zijn allemaal gelinkt aan dementie. Snel gezichten herkennen bijvoorbeeld, maar ook geuren onderscheiden en de uitweg vinden uit een doolhof. In een uur moeten twaalf puzzels worden opgelost.

“We kunnen nooit in de huid kruipen van mensen met dementie maar wel simuleren wat ze meemaken”, zegt Annelies Poppe van het collectief. “Deelnemers ondervinden aan de lijve hoe verwarrend het leven met de ziekte is.”

Broodnodig, volgens de Stad, die 10.000 euro in het project investeerde. “Het ziet ernaar uit dat het aantal mensen met de ziekte zal stijgen”, zegt schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (SP.A). “Het aantal 55-plussers maakt al dertig procent uit van de Gentse bevolking. Ook het aandeel 80-plussers stijgt sterk.”

Vlaanderen rond

Zondag kan de escaperoom worden uitgetest door het grote publiek in het kunstencentrum Campo Victoria op het Fratersplein. Daar wordt het parcours Roestvrij georganiseerd rond kwetsbaar ouder worden, met een expo en een voorstelling. Kinderen, kunstenaars en rusthuisbewoners werkten daaraan mee.

Daarna zal De tuin van Victoria, want zo heet de escaperoom, Vlaanderen rondreizen. Het spel, dat bestaat uit een gigantisch tapijt, een banner en enkele boxen, kan worden gehuurd tegen 50 euro via Paradox, het expertisecentrum voor dementie.

www.ecd-paradox.be

campo.nu

zondag 17 november, Fratersplein 7, Campo Victoria, vanaf 14 uur