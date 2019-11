Voetbalster en kersverse mama krijgt bakken kritiek, maar zal borstvoeding blijven geven in het openbaar

Een Spaanse professionele voetbalster staat twee maanden na haar bevalling al terug op het veld van haar club Sporting Son Ferrer in Mallorca. Met baby Julia, omdat ze het piepkleine meisje borstvoeding wil geven. Ruth Ruano krijgt nu echter bakken kritiek nadat foto’s waarop ze haar dochter borstvoeding geeft in de dug-out verschenen op internet.

Hoewel het in Spanje perfect legaal is, vinden talloze “mannen, maar ook vrouwen” dat Ruano geen borstvoeding moet geven in het openbaar. De vrouw reageerde woensdag op de controverse, en zei in dezelfde adem dat ze niet van plan is om met borstvoeding te stoppen.

Ruano vindt het opmerkelijk dat ze ook veel kritiek krijgt van vrouwen. “Het is alsof ze het als een wedstrijd beschouwen”, vertelde de voetbalster aan persagentschap Ruptly. “Ze vinden zichzelf betere mama’s dan ik om dat ik mijn kind meebreng naar het voetbalveld.”

De speelster van Sporting Son Ferrer kan gelukkig op haar collega’s rekenen. Het team steunt de kersverse mama volkomen en springt ook in om voor baby Julia te zorgen als Ruano even niet kan. “We zijn als een familie. En als het nodig is, nemen we pauze zodat ik mijn dochter te eten kan geven.”

