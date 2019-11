Broer van in Spanje vermoorde Anne (58) vond haar verminkte lichaam: “Ze zou zich nooit laten doen. Hij moet het in haar slaap gedaan hebben”

De mysterieuze moord op de Belgische Anne Hugot (58) in Tolox, in het zuiden van Spanje, lijkt opgelost. De politie van Tubize heeft vrijdag een man uit het Vlaams-Brabantse Halle gearresteerd. Frank D. (49) zou na de moord met de Mercedes van Hugot vanuit Tolox helemaal naar huis gereden zijn. Een vlucht van 2.000 kilometer die uiteindelijk snel strandde.

